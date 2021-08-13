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Пятерочку, Магнит и Ленту проверят по жалобам покупателей

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Рубрика Проверки
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Люди начали жаловаться в ФАС на повышенные цены в супермаркетах, входящих в X5 Group, а также в других крупных торговых сетях. Назначены внеплановые проверки.

Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети „Пятёрочка“, „Перекрёсток“, „Карусель“), ООО „Лента“ и АО „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“) на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», — сообщает пресс-служба.

Причиной внеплановых проверок стали часты обращения людей в отношении необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?». Он пройдет 30 августа в 11:00 по Мск.

В ходе проверок будет произведена оценка ценообразования у крупных ритейлеров. При обнаружении завышения цен — изучат причины на факт необоснованного завышения.

Если ФАС выявит необоснованное завышение цен, то торговым сетям выставят оборотный штраф в размере до 15% от годовой выручки.

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