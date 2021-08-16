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Многодетным предлагают возвращать деньги за обучение детей в ВУЗе. Для повышения рождаемости

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Рубрика Общество. Люди. События
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Многодетным семьям предлагают возвращать средства, которые они потратят на обучение детей в ВУЗах. По мнению автора инициативы, это позволит стимулировать рождаемость. Интересно, многие так захотят?

С таким предложением выступил депутат Василий Власов, направив письмо в адрес главы Минтруда.

В своëм обращении он отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — указано в письме.

Цитата по «RT».

Также депутат добавил, что реализация этой идеи могла бы стать значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей. Она должна позволить многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.

То есть, сначала их всех вырастить, обучить, и потом только что-то вернут? После ВУЗа? Интересно, для многих это будет стимулом?

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