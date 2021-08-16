Власти хотят строить наемные дома для решения жилищного вопроса. Льготная ипотека не сработала?

Для тех жителей нашей страны, кто не может себе позволить ипотеку (даже льготную), власти хотят ввести наемные дома. Они позволят арендовать жилье по себестоимости. Приватизировать такое жилище будет нельзя.

Об этом рассказала депутат ГД Галина Хованская.

«У нас далеко не все граждане могут взять даже льготную ипотеку. Я сторонница того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса. Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — отметила депутат.

По ее словам, приватизировать такие квартиры будет нельзя.

«Приватизировать такую квартиру нельзя. Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — подчеркнула Хованская.

Она также добавила, что проект может быть интересен и застройщикам.

«Для застройщиков, кто будет заинтересован в возведении такого жилья, пока не сделали налоговые льготы, но им предоставляется без всяких аукционов земельный участок. Это уже колоссальный плюс. Единственное — им возмещаются затраты, которые они понесли, не сразу, а постепенно, как любая аренда в нежилом фонде», — объяснила Хованская.

Видимо, льготная ипотека не позволила семьям без жилья решить свои проблемы, раз решили вернуться к идее, по сути, социального найма.

По материалам «Ura.ru».

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