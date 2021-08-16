📚 1 сентября пройдет в стандартном режиме, а не онлайн

Учебный год 2021-2022 начнется в очном формате.

Причем не только для школьников, но и для студентов.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов.

Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается»,

— отметил Кравцов.

Кроме этого не будет принудительной вакцинации для школьников, студентов, учителей и педагогов.

Об этом сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Глава Минпросвещения согласился с таким подходом.

По материалам пресс-службы Минпросвещения.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».