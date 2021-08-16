📚 1 сентября пройдет в стандартном режиме, а не онлайн

Учебный год 2021-2022 начнется в очном формате.
Причем не только для школьников, но и для студентов.
Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов.
— отметил Кравцов.
Кроме этого не будет принудительной вакцинации для школьников, студентов, учителей и педагогов.
Об этом сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Глава Минпросвещения согласился с таким подходом.
По материалам пресс-службы Минпросвещения.
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