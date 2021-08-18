Бухгалтерам приходится составлять баланс ИП

ИП не обязаны вести бухгалтерский учет, и бухгалтерскую отчетность они не сдают. Но тем не менее бизнесменам или их бухгалтерам иногда приходится вопреки этой прописной истине составлять баланс.

Дело в том, что банки при выдаче кредитов или банковских гарантий требуют от ИП бухотчетность.

Каким образом бухгалтеры составляют этот несвойственный для ИП отчет, как говорится, история умалчивает...

Иногда приходится проявлять творческие способности.

На форум «Клерка» за советом обратилась бухгалтер, которой предстоит сделать баланс на основе таких вводных данных:

ИП купил сеялку за 1500 000 руб. Часть денег (500 000 руб.) ИП остался должен.

Бухгалтер внесла стоимость ОС (1 500 000) в актив баланса, долг перед поставщиком (500 000) в пассив баланса.

После этого перед ней встал вопрос: «А где указывается проплаченный миллион в пассиве?»

Коллеги расписали проводки:

Д08-К60=1 500 000

Д01-К08=1 500 000

Д51-К84=1 000 000

Д60-К51=1 000 000

В итоге на остатках:

Д01=1 500 000 — актив

К84=1 000 000 — пассив

Д60=500 000 — пассив

Впрочем, по основному средству логично учитывать еще и амортизацию, и отражать его в балансе по остаточной, а не первоначальной стоимости, отмечают участники обсуждения.

Коллеги, а вам приходилось формировать баланс ИП?

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Бухгалтерский баланс для банка».