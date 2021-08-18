😵Начались проблемы из-за отмены штампа о браке в паспорте. Холостякам придется доказывать, что они не женаты

Отмена штампа о браке в паспорте создаст трудности, например, при оформлении ипотеки, считают банкиры. Поэтому надо дать людям возможность оперативно через госуслуги получать справки о наличии/отсутствии брака, детей.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Минфин и Минюст свои предложения по решению этой проблемы. Письма опубликованы на сайте АРБ.

Напомним, 16 июля 2021 года вступили в силу поправки, согласно которым отметки о регистрации и расторжении брака, о ранее выданных паспортах и некоторых других фактах производятся в паспорте только по желанию гражданина.

Теперь из паспорта непонятно, состоит человек в браке или нет, в разводе он или вообще никогда не был женат.

Допустим, мужчина — холостяк. Раньше банк знал об этом факте из паспорта. Сейчас паспорт без штампа ничего не доказывает. То есть

В АРБ также обратили внимание на то, что сейчас наличие в паспорте отметки о заключении брака или о его расторжении может достоверно говорить только о том, что заемщик когда-то был в браке/ разведен, но его семейное положение в настоящий момент неизвестно (т. е. ничем не подтверждено).

«Поскольку в настоящий момент проставление соответствующей отметки о браке в паспорте не является обязательным, у банков значительно увеличиваются риски оспаривания сделок по залогу недвижимого имущества, т. к. залогодателем могут быть умышленно не предоставлены достоверные сведения о регистрации/ расторжении брака, что в будущем может повлечь признание договора залога недействительным», — говорится в письме АРБ, адресованном в Минфин и Минюст.

Сейчас справку о регистрации/расторжении брака можно получить в ЗАГСе или МФЦ, но эти справки неинформативны, заявили в АРБ.

АРБ предлагает предоставить гражданам возможность получения из ЕГР ЗАГС/ с портала госуслуг/ из личного кабинета налогоплательщика и органов ЗАГСа выписок/ справок: о наличии или отсутствии госрегистрации брака;

о ранее выданных паспортах;

о фактах смены Ф.И.О., о наличии (отсутствии) детей.

При этом, по мнению банкиров, данные справки должны быть бесплатными (полностью или частично), чтобы у людей не сложилось впечатление, что