Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

😵Начались проблемы из-за отмены штампа о браке в паспорте. Холостякам придется доказывать, что они не женаты

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Отмена штампа о браке в паспорте создаст трудности, например, при оформлении ипотеки, считают банкиры. Поэтому надо дать людям возможность оперативно через госуслуги получать справки о наличии/отсутствии брака, детей.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Минфин и Минюст свои предложения по решению этой проблемы. Письма опубликованы на сайте АРБ.

Напомним, 16 июля 2021 года вступили в силу поправки, согласно которым отметки о регистрации и расторжении брака, о ранее выданных паспортах и некоторых других фактах производятся в паспорте только по желанию гражданина.

Теперь из паспорта непонятно, состоит человек в браке или нет, в разводе он или вообще никогда не был женат.

Допустим, мужчина — холостяк. Раньше банк знал об этом факте из паспорта. Сейчас паспорт без штампа ничего не доказывает. То есть холостяку придется доказывать, что он не женат.

В АРБ также обратили внимание на то, что сейчас наличие в паспорте отметки о заключении брака или о его расторжении может достоверно говорить только о том, что заемщик когда-то был в браке/ разведен, но его семейное положение в настоящий момент неизвестно (т. е. ничем не подтверждено).

«Поскольку в настоящий момент проставление соответствующей отметки о браке в паспорте не является обязательным, у банков значительно увеличиваются риски оспаривания сделок по залогу недвижимого имущества, т. к. залогодателем могут быть умышленно не предоставлены достоверные сведения о регистрации/ расторжении брака, что в будущем может повлечь признание договора залога недействительным», — говорится в письме АРБ, адресованном в Минфин и Минюст.

Сейчас справку о регистрации/расторжении брака можно получить в ЗАГСе или МФЦ, но эти справки неинформативны, заявили в АРБ.

АРБ предлагает предоставить гражданам возможность получения из ЕГР ЗАГС/ с портала госуслуг/ из личного кабинета налогоплательщика и органов ЗАГСа выписок/ справок:

  • о наличии или отсутствии госрегистрации брака;
  • о ранее выданных паспортах;
  • о фактах смены Ф.И.О., о наличии (отсутствии) детей.
При этом, по мнению банкиров, данные справки должны быть бесплатными (полностью или частично), чтобы у людей не сложилось впечатление, что инициатива государства по отмене штампов направлена в большей степени на принуждение граждан к потреблению платных услуг.

Подборка полезных мероприятий

Разместить