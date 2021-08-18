Денежные переводы мигрантов предлагают обложить налогом

После выборов в Думу будет внесен законопроект с поправками в НК по налогообложению денежных переводов за рубеж. Почти 90 % таких переводов — это перечисления в страны СНГ.
С таким заявлением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Режим максимального благоприятствования для денежных переводов за рубеж поощряет миграцию и теневую занятость, способствует дискриминации россиян на рынке труда и лишает бюджет потенциального источника доходов, заявил он.Отметим, за июнь по данным ЦБ через системы денежных переводов в страны СНГ переведено 720 млн долларов. Это рекордный результат за последние три года.
«С этой благотворительностью пора кончать!», — заявил лидер «СР».
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