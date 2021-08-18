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Денежные переводы мигрантов предлагают обложить налогом

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Рубрика Общество. Люди. События
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После выборов в Думу будет внесен законопроект с поправками в НК по налогообложению денежных переводов за рубеж. Почти 90 % таких переводов — это перечисления в страны СНГ.

С таким заявлением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Режим максимального благоприятствования для денежных переводов за рубеж поощряет миграцию и теневую занятость, способствует дискриминации россиян на рынке труда и лишает бюджет потенциального источника доходов, заявил он.

Отметим, за июнь по данным ЦБ через системы денежных переводов в страны СНГ переведено 720 млн долларов. Это рекордный результат за последние три года.

«Россия щедрая — душа. В прошлом году международные эксперты признали денежные переводы из нашей страны самыми выгодными в мире. К тому же переводы не облагаются налогами. Подразумевается, что люди официально заработали эти деньги и уже заплатили с них налоги и соцвзносы. Однако подавляющее число мигрантов — даже легально пребывающих в РФ — нигде не оформлены и никаких налогов не платят, не говоря уже о нелегалах», — сказал Сергей Миронов.
По мнению политика, выгоду от этого финансового потока извлекают только платежные системы и банки, а также экономики азиатских республик.

«С этой благотворительностью пора кончать!», — заявил лидер «СР».

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