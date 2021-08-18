Паспорта хотят заменить на смарт-карты

В Минцифры до конца этого года хотят принять решение о замене бумажного паспорта на более современный формат — смарт-карту.

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта есть необходимость поменять его на более современный формат. Это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

В правительстве еще в 2018 году обсуждали переход от паспортов к смарт-картам. Как раз планировали на 2021 год.

Кроме того в прошлом месяце продлили до 90 дней срок действия паспортов, которые подлежат замене. И сократили срок выдачи нового до 5 суток.

Вообще, паспорт в виде пластиковой карты, при должном уровне защиты — это удобно. Вопрос скорее в том, не разделит ли этот проект судьбу УЭК — универсальной электронной карты, который окончательно закрыли в 2017 году. Паспорт она не должна была заменить, но заменяла большое количество других документов и давала доступ к различным сервисам.

Компания, которая их выпускала (АО «УЭК»), ушла в убытки на 3 млрд руб.