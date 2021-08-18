Первое судебное разбирательство отстраненных от работы сотрудников перенесли

Рассмотрение дела о признании незаконным отстранения сотрудников из-за отсутствия вакцинации против ковида было перенесено на 31 августа.
Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.
«Судебное заседание отложено на 31 августа на 12 часов. В качестве третьего лица привечена инспекция по труду», — отметила Дячук.
Напоминаем: 18 сотрудников АО «Щегловский вал» подали в суд на руководство предприятия о признании незаконным их отстранения от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса.
Разбирательства должны были пройти в открытом режиме сегодня, 18 августа.
Ну что, ждем последнего дня августа. Хотя с большой вероятностью суд не встанет на сторону работников.
По материалам «Интерфакса».
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