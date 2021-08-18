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Курортный сбор на Ставрополье предлагают сделать постоянным

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Рубрика Курортный сбор
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Губернатор Ставрополья выступил с предложением с 2022 года закрепить курортный сбор на постоянной основе.

«У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем», — заявил глава региона Владимир Владимиров.

Напомним, до 2022 года идет эксперимент по курортному сбору в Краснодарском крае, на Ставрополье и Алтае.

По словам Владимирова, курортный сбор принес региону 784 млн рублей, за счет этого сделано 48 объектов, передает «Интерфакс».

«Однозначно положительно оцениваем этот эксперимент. Люди, которые приезжают к нам, положительно оценивают изменения. Этот эксперимент все-таки нужно разворачивать на постоянной основе», — добавил губернатор.

 

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