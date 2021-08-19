ОСАГО можно будет оформить и без техосмотра. В чем подвох?

С 22 августа начинают действовать изменения в законе, которые разрешают оформлять полис ОСАГО без техосмотра. А ЦБ вводит такое изменение с 29 августа. Однако это изменение много нововведений не принесет.
Вроде и хорошо, меньше документов надо собирать, но тут есть один подвох. О нем рассказал Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».
По его словам, нововведение мало что меняет для автовладельцев:
«С 22 августа, когда начнут действовать соответствующие изменения в федеральный закон, полис ОСАГО можно будет купить без диагностической карты. Процесс покупки полиса существенно не изменится, но будет удобнее. Одним документом при оформлении станет меньше, а время на сбор документов сократится».Никаких других изменений не предусмотрено. Страховая компания все равно может придраться к факту отсутствия техосмотра. Правда уже не при оформлении ОСАГО.
Вот если бы в законе прописали, что тем автовладельцам, которые постоянно проходят техосмотр, даются какие-либо преференции, это изменение было бы важно, отмечает директор департамента страховой компании.