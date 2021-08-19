ОСАГО можно будет оформить и без техосмотра. В чем подвох?

С 22 августа начинают действовать изменения в законе, которые разрешают оформлять полис ОСАГО без техосмотра. А ЦБ вводит такое изменение с 29 августа. Однако это изменение много нововведений не принесет.

Вроде и хорошо, меньше документов надо собирать, но тут есть один подвох. О нем рассказал Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».

По его словам, нововведение мало что меняет для автовладельцев:

«С 22 августа, когда начнут действовать соответствующие изменения в федеральный закон, полис ОСАГО можно будет купить без диагностической карты. Процесс покупки полиса существенно не изменится, но будет удобнее. Одним документом при оформлении станет меньше, а время на сбор документов сократится».

Никаких других изменений не предусмотрено. Страховая компания все равно может придратьсятехосмотра. Правда уже не при оформлении ОСАГО.

«Автовладельцам следует учитывать, что страховые компании и до 22 августа, и после имеют право предъявления регрессного требования к лицу, причинившему вред, в размере выплаченного потерпевшему страхового возмещения, если на момент наступления страхового случая (в том числе, произошедшего вследствие неисправности транспортного средства) истек срок действия диагностической карты». То есть как был он нужен, так и остается. Только теперь не при оформлении страхового полиса, а в случае ДТП.

Вот если бы в законе прописали, что тем автовладельцам, которые постоянно проходят техосмотр, даются какие-либо преференции, это изменение было бы важно, отмечает директор департамента страховой компании.