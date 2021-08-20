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📌В Ленобласти «перетасуют» налоговые инспекции

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Рубрика Новости ФНС
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С 20 сентября 2021 года в налоговых органах Ленинградской области произойдет реорганизация.

В регионе, в частности, создается Центр компетенции по контрольной работе (МИ ФНС № 11, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138-а), на базе которого будут централизованы функции по проведению мероприятий налогового контроля, планированию и проведению выездных налоговых проверок, а также функции по взысканию задолженности с юрлиц и ИП.

Налоговая инспекция

Примечание

Район обслуживания

Адрес

МИ ФНС № 2 по Ленинградской области

Основной офис

Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Кировского и Всеволожского районов

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.5.

ИФНС по Всеволожскому району

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 2 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Всеволожского района

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138-а

МИ ФНС № 3 по Ленинградской области

Основной офис

Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Кингисеппского, Сланцевского, Ломоносовского районов и г.Сосновый Бор

г. Кингисепп, Крикковское ш., 49

ТОРМ МИ ФНС № 3 по Ленинградской области

 

Прием и обслуживание налогоплательщиков Сланцевского района

Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Ленина, д. 17

МИ ФНС № 8 по Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 3 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Ломоносовского района

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-а

ИФНС по г. Сосновый Бор Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 3 по Ленинградской области

Прием и обслуживание налогоплательщиков г. Сосновый Бор

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

МИ ФНС № 7 по Ленинградской области

Основной офис

Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Гатчинского, Волосовского, Лужского, Тосненского районов

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д.12-а

ТОРМ МИ ФНС № 7 по Ленинградской области

 

Прием и обслуживание налогоплательщиков Волосовского района

Ленинградская область, г. Волосово, Усадьба СХТ, д. 5

ИФНС по Лужскому району Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 7 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Лужского района

Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 15

ИФНС по Тосненскому району Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС России № 7 по Ленинградской области

Прием и обслуживание налогоплательщиков Тосненского района

Ленинградская область г. Тосно, пр. Ленина, д. 60

ИФНС по Киришскому району Ленинградской области

Будет преобразована в МИ ФНС № 9 по Ленинградской области — основной офис

Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Киришского, Волховского, Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского, Бокситогорского районов

Ленинградская область г. Кириши, ул. Советская, д. 18

МИ ФНС № 5 по Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области

Прием и обслуживание налогоплательщиков Волховского района

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Гагарина, д. 1

МИ ФНС № 4 по Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Подпорожского района

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9

ТОРМ МИ ФНС № 4 по Ленинградской области

Будет преобразовано в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Лодейнопольского района

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 14

МИ ФНС № 6 по Ленинградской области

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Тихвинского района

Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 36

ТОРМ МИ ФНС № 6 по Ленинградской области

Будет преобразовано в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Бокситогорского района

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Советская, 12

ИФНС по Выборгскому району

Будет преобразована в МИ ФНС № 10 по Ленинградской области — основной офис.

Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Выборгского и Приозерского районов

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Гагарина, д. 27-а

ИФНС по Приозерскому району

Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 10 по Ленинградской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков Приозерского района

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22-а

 

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