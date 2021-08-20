📌В Ленобласти «перетасуют» налоговые инспекции

С 20 сентября 2021 года в налоговых органах Ленинградской области произойдет реорганизация.
В регионе, в частности, создается Центр компетенции по контрольной работе (МИ ФНС № 11, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138-а), на базе которого будут централизованы функции по проведению мероприятий налогового контроля, планированию и проведению выездных налоговых проверок, а также функции по взысканию задолженности с юрлиц и ИП.
Налоговая инспекция
Примечание
Район обслуживания
Адрес
МИ ФНС № 2 по Ленинградской области
Основной офис
Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Кировского и Всеволожского районов
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.5.
ИФНС по Всеволожскому району
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 2 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Всеволожского района
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138-а
МИ ФНС № 3 по Ленинградской области
Основной офис
Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Кингисеппского, Сланцевского, Ломоносовского районов и г.Сосновый Бор
г. Кингисепп, Крикковское ш., 49
ТОРМ МИ ФНС № 3 по Ленинградской области
Прием и обслуживание налогоплательщиков Сланцевского района
Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Ленина, д. 17
МИ ФНС № 8 по Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 3 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Ломоносовского района
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-а
ИФНС по г. Сосновый Бор Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 3 по Ленинградской области
Прием и обслуживание налогоплательщиков г. Сосновый Бор
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46
МИ ФНС № 7 по Ленинградской области
Основной офис
Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Гатчинского, Волосовского, Лужского, Тосненского районов
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д.12-а
ТОРМ МИ ФНС № 7 по Ленинградской области
Прием и обслуживание налогоплательщиков Волосовского района
Ленинградская область, г. Волосово, Усадьба СХТ, д. 5
ИФНС по Лужскому району Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 7 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Лужского района
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 15
ИФНС по Тосненскому району Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС России № 7 по Ленинградской области
Прием и обслуживание налогоплательщиков Тосненского района
Ленинградская область г. Тосно, пр. Ленина, д. 60
ИФНС по Киришскому району Ленинградской области
Будет преобразована в МИ ФНС № 9 по Ленинградской области — основной офис
Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Киришского, Волховского, Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского, Бокситогорского районов
Ленинградская область г. Кириши, ул. Советская, д. 18
МИ ФНС № 5 по Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области
Прием и обслуживание налогоплательщиков Волховского района
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Гагарина, д. 1
МИ ФНС № 4 по Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Подпорожского района
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9
ТОРМ МИ ФНС № 4 по Ленинградской области
Будет преобразовано в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Лодейнопольского района
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 14
МИ ФНС № 6 по Ленинградской области
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Тихвинского района
Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 36
ТОРМ МИ ФНС № 6 по Ленинградской области
Будет преобразовано в ТОРМ МИ ФНС № 9 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Бокситогорского района
Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Советская, 12
ИФНС по Выборгскому району
Будет преобразована в МИ ФНС № 10 по Ленинградской области — основной офис.
Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) Выборгского и Приозерского районов
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Гагарина, д. 27-а
ИФНС по Приозерскому району
Будет преобразована в ТОРМ МИ ФНС № 10 по Ленинградской области.
Прием и обслуживание налогоплательщиков Приозерского района
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22-а