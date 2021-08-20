Товар без чека можно вернуть. Но возникнут сложности

В основном магазины принимают товары на возврат только с чеками. Но можно попробовать и без чека, хотя придется доказывать, что товар действительно был куплен именно в этом магазине.

Об этом рассказал заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

«Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», — отметила Светлана Петропольская.

Возможность возврата товара без чека предусмотрена

В качестве доказательств можно попросить просмотреть видеокамеры или внутренние записи по продажам, которые часто ведут в магазинах. Также можно предъявить дополнительные документы к товару:

«Часто бывает, что к товару прилагается не только чек. Это может быть гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации. Не забудьте предоставить все документы, которые прилагались к товару по максимуму, чтобы доказательств принадлежности к магазину было еще больше», — посоветовал эксперт.

Главное — соблюсти сроки возврата, которые составляют 14 дней с момента возврата покупки.

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Друзья, а вы хоть раз возвращали товар без чека? Удачно? Пишите в комментариях.

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