Товар без чека можно вернуть. Но возникнут сложности

В основном магазины принимают товары на возврат только с чеками. Но можно попробовать и без чека, хотя придется доказывать, что товар действительно был куплен именно в этом магазине.
Об этом рассказал заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
«Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», — отметила Светлана Петропольская.Возможность возврата товара без чека предусмотрена ст. 493 ГК.
В качестве доказательств можно попросить просмотреть видеокамеры или внутренние записи по продажам, которые часто ведут в магазинах. Также можно предъявить дополнительные документы к товару:
Главное — соблюсти сроки возврата, которые составляют 14 дней с момента возврата покупки.Материал про «Прайму».
Друзья, а вы хоть раз возвращали товар без чека? Удачно? Пишите в комментариях.
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