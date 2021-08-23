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Пенсионерам дадут по 10 000 рублей, военным – по 15 000

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Рубрика Пенсии
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Все пенсионеры в этом году должны получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с представителями «Единой России».

Подготовить законопроект на эту тему глава государства попросил фракцию «ЕР» в Госдуме.

Выплату дадут всем категориям пенсионеров:

  • работающим;
  • неработающим;
  • военным.

Кроме того, по 15 тыс. рублей дадут военнослужащим.

«Министерство обороны при моем согласии индексировало и осуществляло дополнительные выплаты военнослужащим. Правительство предпринимает действия, чтобы снизить инфляционные процессы в те рамки, которые бы соответствовали планам развития экономики и социальной сферы. И запланированные индексации по инфляции, ее недостаточно. Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Нужно будет „Единой России“ и Правительству это проработать», — сказал президент.

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