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💸 На аренду жилья предлагают ввести налоговый вычет

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минстрой предлагает ввести налоговый вычет на сумму в размере арендных платежей за наем жилья. А также снизить госпошлину за регистрацию долгосрочной аренды и права собственности в Росреестре.

Кроме того, предлагается ввести субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.

Эти и другие предложения содержатся в поправках в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Документ опубликован на федеральном портале.

Предусмотрены такие меры как снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создание цифровых инструментов для арендного рынка. Развитию рынка также должно помочь создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях, передает «ТАСС».

Также для улучшения жилищных условий граждан предлагают выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.

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