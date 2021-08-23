💸 На аренду жилья предлагают ввести налоговый вычет

Минстрой предлагает ввести налоговый вычет на сумму в размере арендных платежей за наем жилья. А также снизить госпошлину за регистрацию долгосрочной аренды и права собственности в Росреестре.

Кроме того, предлагается ввести субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям.

Эти и другие предложения содержатся в поправках в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Документ опубликован на федеральном портале.

Предусмотрены такие меры как снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создание цифровых инструментов для арендного рынка. Развитию рынка также должно помочь создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях, передает «ТАСС».

Также для улучшения жилищных условий граждан предлагают выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.