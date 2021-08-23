🌴 Для полноценного отдыха людям надо более двух недель отпуска. А вы сколько отдыхаете?

Только 37 % россиян хорошо отдохнут, если возьмут отпуск на 2 недели. 45 % опрошенных заявили, что для нормального отдыха им надо более 2 недель.

Опрос проводился на портале «Работа в России».

Как показал опрос, есть и те, кто устает не от работы, а без нее. Так ответили 9 % опрошенных.

Что касается средств для отпуска, то:

36 % откладывают небольшие суммы денег в течение года;

32 % используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.

При этом многие из числа опрошенных (30 %) и во время отпуска продолжают отвечать на запросы по работе и регулярно проверяют свою электронную почту. Кроме того, 12 % во время отпуска занимаются поиском новой работы.

А вот 68 % используют отпуск исключительно для отдыха.

А как вы ходите в отпуск? Голосуйте.