Контрагент не хочет платить? Бесплатный вебинар по взысканию дебиторки уже завтра

Что делать, если контрагент не хочет вам платить? Постоянно говорит, что нет денег, обещает, что вот-вот расплатится? А на самом деле, он просто выгодно кредитуется за ваш счет. Как можно на него воздействовать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности». Он пройдет завтра, 25 августа. Начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре рассмотрим несколько вопросов:

как минимизировать риски образования долгов;

образования долгов; когда нужно начинать работу по взысканию;

по взысканию; претензионная работа и судебное взыскание — порядок действий ;

; есть решение суда , что делать дальше;

, что делать дальше; какие способы существуют для того чтобы долг не остался только на бумаге.

И конечно, рассмотрим на практике, какие меры нужно предпринять для повышения эффективности взыскания долга.

Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.

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