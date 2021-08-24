Контрагент не хочет платить? Бесплатный вебинар по взысканию дебиторки уже завтра

Что делать, если контрагент не хочет вам платить? Постоянно говорит, что нет денег, обещает, что вот-вот расплатится? А на самом деле, он просто выгодно кредитуется за ваш счет. Как можно на него воздействовать?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности». Он пройдет завтра, 25 августа. Начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре рассмотрим несколько вопросов:
- как минимизировать риски образования долгов;
- когда нужно начинать работу по взысканию;
- претензионная работа и судебное взыскание — порядок действий;
- есть решение суда, что делать дальше;
- какие способы существуют для того чтобы долг не остался только на бумаге.
И конечно, рассмотрим на практике, какие меры нужно предпринять для повышения эффективности взыскания долга.
Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.
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