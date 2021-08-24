Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡Каждый пенсионер скоро получит по 10 000 рублей. Указ уже принят

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

В сентябре 2021 года ПФР выплатит пенсионерам по 10 000 рублей.

Сегодня опубликован указ Президента об этой выплате.

Деньги получат пенсионеры, которые являются таковыми на 31 августа 2021 года.

В их число входят как неработающие, так и работающие, а также военные пенсионеры.

Заявление на выплату подавать не надо, ее назначат автоматически и выплатят вместе с пенсией.

Эта выплата не будет учитываться при назначении других мер соцподдержки. Из нее не будут производить удержаний по исполнительным листам.

Подборка полезных мероприятий

Разместить