⚡Каждый пенсионер скоро получит по 10 000 рублей. Указ уже принят

В сентябре 2021 года ПФР выплатит пенсионерам по 10 000 рублей.
Сегодня опубликован указ Президента об этой выплате.
Деньги получат пенсионеры, которые являются таковыми на 31 августа 2021 года.
В их число входят как неработающие, так и работающие, а также военные пенсионеры.
Заявление на выплату подавать не надо, ее назначат автоматически и выплатят вместе с пенсией.
Эта выплата не будет учитываться при назначении других мер соцподдержки. Из нее не будут производить удержаний по исполнительным листам.