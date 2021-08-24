Курортный сбор предлагают отменить навсегда

Эксперимент с курортным сбором завершается в 2022 году и никакого продолжения у этой истории быть не должно, заявил лидер «СР» Сергей Миронов.

Он выразил опасения, что после выборов «Единая Россия» поддержит идею Минэкономразвития и сделает сбор постоянным и повсеместным.

Миронов заявил:

«Курортный сбор в целом — вредительская затея, он снижает популярность наших курортов и в имиджевом, и в финансовом плане.

Не случайно власти Крыма отказались от введения сбора, и правильно сделали. Пандемия давала уникальную возможность — в период ковидных ограничений на деле доказать людям преимущества отечественных курортов. Вместо этого мы видим спекулятивную накрутку цен, принудительную вакцинацию, вдобавок расширение курортного сбора».