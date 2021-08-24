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Курортный сбор предлагают отменить навсегда

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Рубрика Курортный сбор
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Эксперимент с курортным сбором завершается в 2022 году и никакого продолжения у этой истории быть не должно, заявил лидер «СР» Сергей Миронов.

Он выразил опасения, что после выборов «Единая Россия» поддержит идею Минэкономразвития и сделает сбор постоянным и повсеместным.

Миронов заявил:

«Курортный сбор в целом — вредительская затея, он снижает популярность наших курортов и в имиджевом, и в финансовом плане.

Не случайно власти Крыма отказались от введения сбора, и правильно сделали. Пандемия давала уникальную возможность — в период ковидных ограничений на деле доказать людям преимущества отечественных курортов. Вместо этого мы видим спекулятивную накрутку цен, принудительную вакцинацию, вдобавок расширение курортного сбора».

Напомним, ранее МЭР предложило распространить сбор на всю страну. О готовности ввести его сразу заявили более десятка регионов.

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