Прокурорам дадут доступ к банковской тайне? Путин поручил решить вопрос

Путин распорядился в срочном порядке проработать возможность для доступа прокуроров к банковской тайне. Предложения должны подготовить Генеральная прокуратура совместно с ЦБ до 1 ноября этого года.

Распоряжение дано в Указе от 16 августа 2021 г. № 478, в п. 12.

«Генеральной прокуратуре с участием Центрального банкаподготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции. Доклад об исполнении настоящего пункта представить до 1 ноября 2021 г.».

Как ехидно заметили в телеграм канале «Тот самый 115-ФЗ», осенью того года правительство отклонило законопроект о доступе прокуроров к банковской тайне. И резко критиковало эту инициативу. А в августе этого года Путин распоряжается дать прокурорам этот доступ в срочном порядке.

«Видно дошла жалоба прокурора до президента» — пришли к выводу авторы поста.

Кстати, тем же Указом правительству с участием ЦБ поручено проработать до 15 ноября вопрос о целесообразности наделения руководителей органов субъектов федерации по профилактике коррупционных правонарушений правом направлять запросы в кредитные организации, налоговые и другие органы, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.