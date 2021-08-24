Учителя в московских школах не обязаны преподавать в масках

Ношение масок для учителей в столичных школах носит рекомендательный характер. Надевать или нет — индивидуальный выбор каждого и учительского совета.
Сергей Собянин отметил, что преподавать в масках в столичных школах не обязательно.
«Я не знаю, на сколько необходима обязательность ношения масок учителей. Потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках.
— сказал Собянин на встрече с директорами и педагогами школ.
Как отметил мэр Москвы, более 80% учителей привиты. Но ношение маски — это индивидуальное решение.
При желании учителя могут преподавать и в масках.
Материал по «Известиям».