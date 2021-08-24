Учителя в московских школах не обязаны преподавать в масках

Ношение масок для учителей в столичных школах носит рекомендательный характер. Надевать или нет — индивидуальный выбор каждого и учительского совета.

Сергей Собянин отметил, что преподавать в масках в столичных школах не обязательно.

«Я не знаю, на сколько необходима обязательность ношения масок учителей. Потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках.

Поэтому, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные. А вы на уровне школ, уже сами определяйте»,

— сказал Собянин на встрече с директорами и педагогами школ.

Как отметил мэр Москвы, более 80% учителей привиты. Но ношение маски — это индивидуальное решение.

При желании учителя могут преподавать и в масках.

Материал по «Известиям».