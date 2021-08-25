Как привлечь деньги в бизнес? Кредит не предлагать. Приглашаем на бесплатный вебинар

Для бизнеса мало интересной идеи и уникальных товаров или услуг, которые выдержат конкуренцию на рынке. Краеугольный камень бизнеса — деньги. И если вы их пока не заработали, где их можно взять, кроме как взять кредит?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?». Он пройдет 8 сентября, начало в 14:00 по Мск.
Какие есть альтернативы банковским кредитам? Инструменты по привлечению инвестиций.
На вебинаре разберем:
- основные инструменты привлечения инвестиций;
- облигации, факторинг и другие варианты на практических кейсах;
- стратегию поведения;
и многое другое.
Спикеры:
- Никита Меркуданов, генеральный директор ООО «АУРА».
- Александр Писанов, консультант в сфере инвестиций из ФРИИ.
- Светлана Васина,CoFounder финансовой компании «Содружество».
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