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Как привлечь деньги в бизнес? Кредит не предлагать. Приглашаем на бесплатный вебинар

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Рубрика Свой бизнес
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Для бизнеса мало интересной идеи и уникальных товаров или услуг, которые выдержат конкуренцию на рынке. Краеугольный камень бизнеса — деньги. И если вы их пока не заработали, где их можно взять, кроме как взять кредит?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?». Он пройдет 8 сентября, начало в 14:00 по Мск.

Какие есть альтернативы банковским кредитам? Инструменты по привлечению инвестиций.

На вебинаре разберем:

  • основные инструменты привлечения инвестиций;
  • облигации, факторинг и другие варианты на практических кейсах;
  • стратегию поведения;

и многое другое.

Спикеры:

  • Никита Меркуданов, генеральный директор ООО «АУРА».
  • Александр Писанов, консультант в сфере инвестиций из ФРИИ.
  • Светлана Васина,CoFounder финансовой компании «Содружество».
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