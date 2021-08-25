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Путин подписал указ о новом почетном знаке «За успехи в труде»

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Рубрика Свой бизнес
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Коллективы предприятий, организаций и учреждений будут награждать почетным знаком и грамотами «За успехи в труде».

Указ был подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетным знаком будут награждаться коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в некоторых областях:

  • промышленного и сельскохозяйственного производства;
  • экономики;
  • науки;
  • культуры;
  • искусства;
  • просвещения;
  • здравоохранения;
  • образования;
  • физкультуры и спорта;
  • за иные заслуги перед государством.

Эту награду будут выдавать за достижения, достигнутые компаниями всех форм собственности, за последние пять лет.

Почетный знак будет выглядеть так:

аи

Также будет проводиться награждение грамотами «За успехи в труде».

яс

Награждение будет производиться ежегодно 1 мая.

Максимальное количество награждаемых — пять коллективов. Но могут быть исключения по решению Владимира Путина.

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