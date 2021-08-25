Путин подписал указ о новом почетном знаке «За успехи в труде»

Коллективы предприятий, организаций и учреждений будут награждать почетным знаком и грамотами «За успехи в труде».
Указ был подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Почетным знаком будут награждаться коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в некоторых областях:
- промышленного и сельскохозяйственного производства;
- экономики;
- науки;
- культуры;
- искусства;
- просвещения;
- здравоохранения;
- образования;
- физкультуры и спорта;
- за иные заслуги перед государством.
Эту награду будут выдавать за достижения, достигнутые компаниями всех форм собственности, за последние пять лет.
Почетный знак будет выглядеть так:
Также будет проводиться награждение грамотами «За успехи в труде».
Награждение будет производиться ежегодно 1 мая.
Максимальное количество награждаемых — пять коллективов. Но могут быть исключения по решению Владимира Путина.