Утвердили новую форму 1-Т и еще 15 статотчетов

За 2021 год надо будет сдавать новые формы статотчетов. Их утвердил Росстат приказом № 457 от 30.07.2021.
Это следующие отчеты:
- № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда
- и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
- № 1-Т(ГС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих»;
- № 1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»;
- № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям
- и должностям»;
- № 1 (рабочая сила) «Сведения о составе затрат организации на рабочую силу».
Кроме того, с отчета в 2022 году применяются следующие новые формы:
- № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»;
- № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;
- № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;
- № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;
- № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;
- № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки,
- по категориям персонала»;
- № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;
- № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»;
- № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
- № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы».