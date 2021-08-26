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Утвердили новую форму 1-Т и еще 15 статотчетов

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Рубрика Статистическая отчетность
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За 2021 год надо будет сдавать новые формы статотчетов. Их утвердил Росстат приказом № 457 от 30.07.2021.

Это следующие отчеты:

  • № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда
  • и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда»;
  • № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
  • № 1-Т(ГС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих»;
  • № 1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»;
  • № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям
  • и должностям»;
  • № 1 (рабочая сила) «Сведения о составе затрат организации на рабочую силу».

Кроме того, с отчета в 2022 году применяются следующие новые формы:

  • № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»;
  • № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;
  • № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;
  • № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;
  • № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;
  • № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки,
  • по категориям персонала»;
  • № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;
  • № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»;
  • № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
  • № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы».

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