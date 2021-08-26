Утвердили новую форму 1-Т и еще 15 статотчетов

За 2021 год надо будет сдавать новые формы статотчетов. Их утвердил Росстат приказом № 457 от 30.07.2021.

Это следующие отчеты:

№ 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда

и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда»;

№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;

№ 1-Т(ГС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих»;

№ 1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»;

№ 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям

и должностям»;

№ 1 (рабочая сила) «Сведения о составе затрат организации на рабочую силу».

Кроме того, с отчета в 2022 году применяются следующие новые формы: