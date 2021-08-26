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Посмотрите, какими схемами оптимизации налогов можно пользоваться

Переплату по штрафам в ГИБДД можно вернуть только в течение трех лет. Но есть исключение

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Рубрика Новости ФНС
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С 1 июля 2021 года срок возврата неналогового платежа составляется три года. Если заявление было подано до этой даты — то срок не ограничен.

Такой ответ Минфин дал Федеральному казначейству в письме от 13.08.2021 № 23-01-06/65272.

Изменения в ст. 40.1 БК вступили в силу с 1 июля 2021 года. Ранее ограничения в три года в Бюджетном кодексе не было.

Значит, если заявление было подано до этой даты, трехлетний срок не учитывается.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика». Он пройдет 29 сентября в 11:00 по Мск.

То есть при условии, что заявление на возврат было подано после 01.07.2021, то вернуть неналоговый платеж в бюджет можно только при соблюдении трехлетнего срока.

А если до 01.07.2021 — дата платежа и срок при возврате не учитываются.

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Посмотрите, какими схемами оптимизации налогов можно пользоваться