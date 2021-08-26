Есть вопросы к работе в «Моём деле»? Задайте вопрос напрямую на «Клерке»

В Рейтинге компаний «Клерка» прилетело несколько отзывов на бухгалтерский сервис «Моё Дело». Компания оперативно и развернуто отвечает.

Пользователь didesot127 пишет:

расчет комиссии за эквайринг работает только для Сбербанка. Для других банков приходится считать вручную;

работает только для Сбербанка. Для других банков приходится считать вручную; приходится вручную сортировать все доходы и расходы по системам налогообложения, типу поступлений или списаний;

Еще он предложил, «чтобы взаимодействие с определенными контрагентами (банками, поставщиками, покупателями) шли только по определенному типу и системе налогообложения. Прямо в карточке контрагента сделать такой выбор».

Представитель «Моего дела» ответил:

«Настройка определенной системы налогообложения (СНО) в карточке контрагента привела бы к ручной корректировке данных, если контрагент использует несколько СНО. Поэтому в карточке такой функционал не предусмотрен. Чтобы не редактировать платежи вручную, в сервисе можно настроить правила импорта».

(см. инструкцию).

Вот еще отзыв от elena.frolova79:

«В системе „Моё дело“ нет возможности занести задним числом больничные листы. И поэтому чехарда в учете по начислению зарплаты. Многие отчеты формируются не верно, особенно непонятна выгрузка данных из электронного банк-клиента в систему. Почему-то необлагаемые суммы попадают в раздел облагаемых, пени по налогам и сборам уменьшают налогооблагаемую базу по УСНО, чего быть не должно».

Вот что ответил представитель компании:

«В сервисе можно внести задним числом любые данные, для этого нужно открыть необходимый период, если он уже был закрыт.

Перейдите в Налоговом календаре из Актуальных событий в Завершённые, найдите в списке событие закрытия нужного месяца (например, „Закрытие месяца Февраль“), откройте его и выберите „Открыть период и удалить проводки“. При этом будут удалены только автоматически сформированные проводки по закрытию месяца. После внесения изменений периоды можно будет повторно закрыть.

(см. инструкцию, а специалисты технической поддержки всегда готовы помочь с настройками)».

Друзья, пишите еще отзывы. Это поможет сделать сервис лучше.