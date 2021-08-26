Продавцы прослеживаемых товаров должны проверять каждого человека, не является ли он подотчетником?

При продаже прослеживаемых товаров подотчетному лицу надо направлять по ЭДО счет-фактуру компании-покупателю. Но как это сделать, если не представлена доверенность?

В письме от 23.08.2021 № 27-01-22/67650 Минфин разъясняет, что продавец должен передавать покупателю-юрлицу счет-фактуру на товары, подлежащие прослеживаемости.

Продажа товара физлицу является фактом прекращения прослеживаемости товара. Поэтому передавать счет-фактуру или УПД в этом случае не надо.

Но если человек покупает товар не для личных нужд, а для компании, то есть как подотчетник, это не является основанием прекращения прослеживаемости товара. В случае предъявления доверенности продавцу все понятно — документы оформляются на организацию. Но доверенность не всегда подотчетники предъявляют.

И вот тут Минфин пишет странное — организация-покупатель обязана обеспечить получение электронного счета-фактуры по ЭДО. Но каким образом продавец её отравит, если он даже составить документ не может? У него же нет доверенности и он продал товар в розницу.