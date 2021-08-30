ИП может обжаловать исключение из ЕГРИП налоговиками

По решению регистрирующего органа ИП может быть исключен из ЕГРИП. При несогласии с этим решением — обращение в вышестоящий налоговый орган или суд.

Такое произойдет в случае одновременного соблюдения следующих условий:

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента ИП в течение последних 15 месяцев не представлял отчетность;

ИП имеет налоговую недоимку.

Что делать, если ИП не согласен с тем, что его исключили из ЕГРИП? Разъяснения дал Минфин в письме № 03-12-13/63738 от 06.08.2021.

Решение территориального регистрирующего органа о госрегистрации может быть обжаловано в суд и (или) ФНС только после его обжалования в вышестоящий регистрирующий орган.

В Минфин жаловаться бесполезно, так как он не осуществляет оценку правомерности (неправомерности) принятого регистрирующим органом решения о государственной регистрации.