ИП может обжаловать исключение из ЕГРИП налоговиками

По решению регистрирующего органа ИП может быть исключен из ЕГРИП. При несогласии с этим решением — обращение в вышестоящий налоговый орган или суд.
Такое произойдет в случае одновременного соблюдения следующих условий:
- истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента ИП в течение последних 15 месяцев не представлял отчетность;
- ИП имеет налоговую недоимку.
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Мифы и стереотипы налоговых проверок. Полное разоблачение».
Что делать, если ИП не согласен с тем, что его исключили из ЕГРИП? Разъяснения дал Минфин в письме № 03-12-13/63738 от 06.08.2021.
Решение территориального регистрирующего органа о госрегистрации может быть обжаловано в суд и (или) ФНС только после его обжалования в вышестоящий регистрирующий орган.
В Минфин жаловаться бесполезно, так как он не осуществляет оценку правомерности (неправомерности) принятого регистрирующим органом решения о государственной регистрации.