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😇 Бухгалтеры захвалили «Первый Бит» в «Рейтинге компаний». Чего это они...

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Клерки, которые пользуются решениями и сервисами от компании «Первый Бит», оставили приятные отзывы для «Рейтинга компаний». Причем, в нашем рейтинге все отзывы живые, это вам не маркетплейс, где принято покупать комменты юзеров. 

Так, пользователь ERina рассказала:

«Сотрудничаем с „Первый Бит“ довольно плотно. Могу сказать, что это единственная компания в Москве, техники которой разбираются в проблемах маркировки товаров в 1С. Нам помогают и дистанционно и с выездом, есть обучение, есть исправление ошибок. Сейчас, когда набрались опыта, есть ответы на все вопросы.

Очень нравится, что сотрудники отзывчивые и внимательные, все без исключения. Отдельное спасибо менеджерам компании! При этом, замечу, мы не находимся на постоянном обслуживании, просим помощи по необходимости.

На сегодняшний момент я довольна „Первый Бит“, хорошая компания, желаю ей дальнейших успехов!».

А вот что рассказал nagdd о работе компании в Челябинске:

«Работаю с Первым Битом уже 5 лет на текущем месте работы, и до этого на прошлых местах работы. Линия консультации нормальная, помогает решать проблемы. Менеджеры тоже оперативно решают вопросы. В целом все нормально».

Был и отзыв с замечанием по работе, от пользователя irina_berry@mail.ru:

«Город Владимир. Сотрудничаем 3 года. Обновление программ вовремя. Менеджеры хорошие. По ИТС-подписке горячей линией пользовались — всё было классно, быстро и продуктивно! Но сейчас жду помощи три дня, четвертый пошёл.

„С 1 июля все заявки и запросы на Линию консультаций от пользователей базовых версий 1С будут осуществляться только через сервис Бит.Личный кабинет“. То есть, телефон горячей линии отменили, нужно регистрировать заявку с описанием проблемы. Ответ обещают в течении трех часов. Если нужно быстрее — то уже платно.

А подписка на диск ИТС и так недешевая! Зато постоянно звонят и спрашивают о работе своих сотрудников».

Сотрудник компании оперативно пришел в комментарии и разобрался с проблемой. И заодно дал прямой телефон службы поддержки для клиентов во Владимире.

Друзья, как видите, на «Клерке» можно решить все оперативно. Пишите еще отзывы.

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