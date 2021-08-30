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На сайте ФНС можно проверить товары, подлежащие прослеживаемости

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Если товар подходит по критериям к прослеживаемым, а поставщик не указал РНПТ, то проверить информацию можно на сайте ФНС.

Для этого разработан специальный сервис.

Сейчас он работает в тестовом режиме. Информация обновляется ежедневно.

тм

Поиск можно проводить по:

  • наименованию товара;
  • номеру декларации на товар;
  • коду ОВПД2;
  • коду ТН ВЭД.

Для примера мы использовали поиск по наименованию «Холодильник».

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По каждому наименованию выдается информация о кодах ТН ВЭД и ОВПД2, единице измерения, стране прослеживаемости и дате начала прослеживаемости.

Этот сервис может быть полезен, если поставщиком не указан регистрационный номер партии товаров, а описание реализуемых товаров подходит по условиям прослеживаемости.

В письме ФНС от 19.08.2021 № ЕА-4-15/11700@ отмечено, что данный сервис можно использовать для «взаимодействия с сервисами напрямую из учетных систем по открытым API».

Инструкция по подключению сервиса — тут.

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