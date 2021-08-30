На сайте ФНС можно проверить товары, подлежащие прослеживаемости

Если товар подходит по критериям к прослеживаемым, а поставщик не указал РНПТ, то проверить информацию можно на сайте ФНС.
Для этого разработан специальный сервис.
Сейчас он работает в тестовом режиме. Информация обновляется ежедневно.
Поиск можно проводить по:
- наименованию товара;
- номеру декларации на товар;
- коду ОВПД2;
- коду ТН ВЭД.
Для примера мы использовали поиск по наименованию «Холодильник».
По каждому наименованию выдается информация о кодах ТН ВЭД и ОВПД2, единице измерения, стране прослеживаемости и дате начала прослеживаемости.
Этот сервис может быть полезен, если поставщиком не указан регистрационный номер партии товаров, а описание реализуемых товаров подходит по условиям прослеживаемости.
В письме ФНС от 19.08.2021 № ЕА-4-15/11700@ отмечено, что данный сервис можно использовать для «взаимодействия с сервисами напрямую из учетных систем по открытым API».
Инструкция по подключению сервиса — тут.