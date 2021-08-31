Власти хотят обязать лекторов получать лицензии

Лекторскую деятельность предлагают отнести к лицензируемым. Это позволит уменьшить распространение ложной информации.

Такое предложение выдвинул первый зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров:

«Прошу Вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (нелицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны», — отмечается в предложении.

По мнение первого зампреда, некоторые курсы, которые сейчас можно найти в интернете, проводят обучение по старым методическим материалам, которые вообще бесполезны или даже вредны.

Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?». Он пройдет 8 сентября в 11:00 по Мск. А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «». Он пройдет 8 сентября в 11:00 по Мск.

Например, как объяснил Петров, «блогеры-просветители» в своих лекциях могут вводить аудиторию в заблуждение или распространять ложную информацию.

Материал по «RT».