Компания может заплатить штраф ГИБДД самостоятельно. Но лучше все же удержать с работника

Оплата от имени организации штрафа ГИБДД признается ущербом, который виновный работник должен возместить. Однако можно и простить.
А нам интересно узнать ваше мнение.
Вопрос был задан в одном из ВК-сообществ:
Большинство ответили, что надо удержать с работника:
«Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. К прямому действительному ущербу могут быть отнесены, в частности, суммы уплаченного работодателем штрафа (ст. 238 ТК РФ, абз. 5 Письма Роструда от 19.10.2006 N
1746-6-1)».
Но кто-то уточнил про трудовой договор с водителем. И оказалось, что виновник — гендир:
- «А если водителем был сам директор? Авто на организации».
- «А учредитель кто?».
- «Директор».
Редакция «Клерка» отмечает, что штраф может оплатить и сама компания.
Но только включить его в расходы при расчете налога не получится.
А вот облагать ли взносами сумму штрафа ГИБДД, если компания оплатила его за свой счет, завит от одного фактора: на кого был выписан штраф.
Если на компанию (с камеры) — то не надо. А вот если на самого водителя — то надо. Такой вывод следует из с письма ФНС от 28.09.2020 № БС-4-11/15738@.
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