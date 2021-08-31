Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Компания может заплатить штраф ГИБДД самостоятельно. Но лучше все же удержать с работника

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Оплата от имени организации штрафа ГИБДД признается ущербом, который виновный работник должен возместить. Однако можно и простить.

А нам интересно узнать ваше мнение.

Вопрос был задан в одном из ВК-сообществ:

пк

Большинство ответили, что надо удержать с работника:

«Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. К прямому действительному ущербу могут быть отнесены, в частности, суммы уплаченного работодателем штрафа (ст. 238 ТК РФ, абз. 5 Письма Роструда от 19.10.2006 N 1746-6-1)».

Но кто-то уточнил про трудовой договор с водителем. И оказалось, что виновник — гендир:

  • «А если водителем был сам директор? Авто на организации».
  • «А учредитель кто?».
  • «Директор».
«Директор-учредитель. Самому себе ущерб нанес. Расслабьтесь, вы его не переборете».
Приглашаем вас посетить бесплатный вебинар «Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?». Он пройдет 7 сентября в 11:00 по Мск.

Редакция «Клерка» отмечает, что штраф может оплатить и сама компания.

Но только включить его в расходы при расчете налога не получится.

А вот облагать ли взносами сумму штрафа ГИБДД, если компания оплатила его за свой счет, завит от одного фактора: на кого был выписан штраф.

Если на компанию (с камеры) — то не надо. А вот если на самого водителя — то надо. Такой вывод следует из с письма ФНС от 28.09.2020 № БС-4-11/15738@.

Подборка полезных мероприятий

Разместить