Нас залайклали за новый выпуск БухТуба. Приходите тоже комментить

«Клерк» выпустил очередной (уже пятый!) выпуск бомбических бухгалтерских новостей БухТуб.
В выпуске:
- исторический прецедент — ВС запретил налоговикам накладывать лапу на личные счета предпринимателей;
- компания сумела отбиться отбилась от налогов на рекордную сумму в 6 млрд;
- что делать с вашими бумажными трудовыми книжками — вроде есть электронные, но статус нужно подтверждать бумажными;
- налоговики признались прямо на своем сайте — у них сбоит ЭДО.
И многое другое.
Самое главное, растут подписчики, появляются классные комментарии. Присоединяйтесь к ним :-).
Судя по комментарию, кто-то даже в профессию теперь думает вернуться, настолько вдохновило:
Спасибо, нам очень приятно :-).
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