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Нас залайклали за новый выпуск БухТуба. Приходите тоже комментить

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Рубрика Бухгалтеры
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«Клерк» выпустил очередной (уже пятый!) выпуск бомбических бухгалтерских новостей БухТуб.

В выпуске:

  • исторический прецедент — ВС запретил налоговикам накладывать лапу на личные счета предпринимателей;
  • компания сумела отбиться отбилась от налогов на рекордную сумму в 6 млрд;
  • что делать с вашими бумажными трудовыми книжками — вроде есть электронные, но статус нужно подтверждать бумажными;
  • налоговики признались прямо на своем сайте — у них сбоит ЭДО.

И многое другое.

Самое главное, растут подписчики, появляются классные комментарии. Присоединяйтесь к ним :-).

Судя по комментарию, кто-то даже в профессию теперь думает вернуться, настолько вдохновило:

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Спасибо, нам очень приятно :-).

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