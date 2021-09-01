На «Клерке» создали форум про МСФО

Все больше компаний ведут учет и составляют отчетность по МСФО. Тема непростая, и у бухгалтеров очень много вопросов. Поэтому мы создали на форуме отдельный раздел про МСФО.
Если надо что-то спросить или послушать профи по МСФО, — добро пожаловать.
На форуме можно не только задавать вопросы, но и отвечать самим. Или же просто делиться практическими ситуациями.
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- 02.09.2021 Допросы в налоговой: что нового
- 03.09.2021 Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы
- 06.09.2021 Как обыграть инспектора на допросе?