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На «Клерке» создали форум про МСФО

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Рубрика Бухгалтеры
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Все больше компаний ведут учет и составляют отчетность по МСФО. Тема непростая, и у бухгалтеров очень много вопросов. Поэтому мы создали на форуме отдельный раздел про МСФО.

Если надо что-то спросить или послушать профи по МСФО,  — добро пожаловать.

На форуме можно не только задавать вопросы, но и отвечать самим. Или же просто делиться практическими ситуациями.

На форуме сейчас зарегистрировано более 13 000 специалистов

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