На «Клерке» создали форум про МСФО

Все больше компаний ведут учет и составляют отчетность по МСФО. Тема непростая, и у бухгалтеров очень много вопросов. Поэтому мы создали на форуме отдельный раздел про МСФО.

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