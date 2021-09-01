В «Сбере» хотят выдавать ипотеку с 18 лет

Ипотека в «Сбере» будет доступна лицам с 18 лет. Для этого будет необходимо подтвердить рабочий стаж от 3 месяцев и предоставить первоначальный взнос не менее 10% от суммы. Срок кредита — до 30 лет.

«Сбер» с 1 сентября собирается пересмотреть условия для выдачи ипотечных кредитов. Молодым заемщикам хотят предоставить две кредитные программы — для покупки готового жилья, либо на этапе строительства.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

Как пишет «РБК» со ссылкой на представителя банка:

«Пересмотр условий по ипотеке связан с тем, что все больше молодых клиентов задумываются о кредитах на покупку недвижимости. Молодежь в России начинает работать довольно рано и снижение возрастного ценза при кредитовании даст молодым людям возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья».

Ранее в «Сбере» минимальный возраст для получения ипотеки был 21 год. Такого же параметра придерживаются и в других банках, пишет издание.