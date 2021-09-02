Расскажите, как вам компания «Что делать Консалт»

«Клерку» нужны отзывы по компании «Что делать Консалт» для Рейтинга компаний.
«Что делать Консалт» на рынке 25 лет. Основная деятельность — продажа систем КонсультантПлюс, продажа продуктов 1С, аудит, повышение квалификации, регистрация и оценка имущества.
У «ЧДК» одно из сильных направлений — обучение бухгалтеров. Расскажите нам в отзывах, если учились у них.
На «Клерке» компания размещает интересные экспресс-семинары. Их уже 184 в каталолге, темы самые разные.
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