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Расскажите, как вам компания «Что делать Консалт»

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Рубрика Бухгалтеры
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«Клерку» нужны отзывы по компании «Что делать Консалт» для Рейтинга компаний.

«Что делать Консалт» на рынке 25 лет. Основная деятельность — продажа систем КонсультантПлюс, продажа продуктов 1С, аудит, повышение квалификации, регистрация и оценка имущества.

У «ЧДК» одно из сильных направлений — обучение бухгалтеров. Расскажите нам в отзывах, если учились у них.

На «Клерке» компания размещает интересные экспресс-семинары. Их уже 184 в каталолге, темы самые разные.

 

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