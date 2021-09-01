«Такском» активно обсуждают в нашем рейтинге компаний

Много комментов оставили о «Такскоме» в «Рейтинге компаний». Мнения разделились: кого-то все устраивает, у кого-то есть замечания, а кому-то и сервис устаревшим кажется, да и ценник большой.
Вот что рассказал пользователь Olaf:
«Работаю с ними очень давно. Плюс в том, что можно приехать и поговорить с живым человеком. Неплохие онлайн сервисы, за исключением ЭДО — это чудовище.
В последнее время, к сожалению, переключились на протокольное массовое обслуживание (три кордона защиты телефонных контактов специалистов, недалёкие девушки на техподдержке) и это удручает.
Ежегодно понимают расценки на 20-30%, но если поругаться, цена один год не растет. Есть специфические претензии, но это везде так.
В целом, довольно дорогое обслуживание, отказы случаются и исправляются, сервисы многообразные, но разные по качеству и уровню. Пользоваться можно».
Хорошо отозвался о сервисах компании и Artur Z:
«Мой бухгалтер пользуется отчётностью Такскома Онлайн-Спринтер с 2007 года.
Отчёты сдаются, техподдержка адекватная, каких-то особых проблем не было, что заставило бы сменить сервис. Цена адекватная — платим около 3500 в год.
Также лично пользуюсь сервисом ЭДО Файлер — свои функции выполняет, но интерфейс морально устарел — пора точно обновлять. Купил пакет отправок — он несгораемый и поэтому до сих пор пользуюсь. Требуется только ЭП ежегодно оплачивать, но это без вариантов».
Есть и отрицательные отзывы:
«Я с них перевела почти всех клиентов на Сбис. Пока Сбис развивался и делал массу удобств, Такском как был 5 лет назад, так и остался» (пользователь Анютины глазки).
Кроме того, пишут (Альфа Аудит), что «ЭДО допотопное, цена неконкурентная. Даже не знаю кто еще с ними остался. Катастрофа, а не сервис».
Возможно, на вкус и цвет все фломастеры разные в коробке. Кого-то «Такском» полностью устраивает. А кому-то нравится что-то другое, благо, что выбор есть.
Пишите еще, каждое мнение важно.
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