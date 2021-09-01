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«Клерк» + TikTok = #Клерквтиктоке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Интернет и IT
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«Клерк» захватывает онлайн-пространство — теперь мы есть в TikTok.

Найти там нас несложно, хотя похожие по написанию аккаунты присутствуют:

ц

Узнали нас? :-)

Да, подписчиков маловато пока, но мы же только начали. А потому, давайте уговор? Вы нам — подписки и лайки, а мы вам — классный и убойный контент.

Договорились? Ждем подписки и лайки.

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