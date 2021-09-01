«Клерк» + TikTok = #Клерквтиктоке

«Клерк» захватывает онлайн-пространство — теперь мы есть в TikTok.
Найти там нас несложно, хотя похожие по написанию аккаунты присутствуют:
Узнали нас? :-)
Да, подписчиков маловато пока, но мы же только начали. А потому, давайте уговор? Вы нам — подписки и лайки, а мы вам — классный и убойный контент.
Договорились? Ждем подписки и лайки.
Ближайшие бесплатные вебинары
- 02.09.2021 Допросы в налоговой: что нового
- 03.09.2021 Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы
- 06.09.2021 Как обыграть инспектора на допросе?