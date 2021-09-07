Как заставить контрагентов возвращать долги? Прослушайте спецкурс для бухгалтеров

Контрагенты, которые не платят — извечная головная боль, и очень часто — для бухгалтера. Особенно плохо они платят в кризис — постоянные отговорки «нет денег», «вот уже скоро», «сами ждем оплату» и так далее. Неужели эти долги так и не получится вернуть?
Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Дебиторка в кризис: спецкурс для бухгалтера. Практические способы вернуть долги».
В результате прохождения курса вы разберетесь:
- Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора.
- Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор.
- Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору.
- В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить.
Спикер — Андрей Галкин, арбитражный управляющий, управляющий партнер юрфирмы «Центр списания долгов», автор книг и эксперт на ТВ.
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