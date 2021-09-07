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Как заставить контрагентов возвращать долги? Прослушайте спецкурс для бухгалтеров

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Рубрика Дебиторская задолженность
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Контрагенты, которые не платят — извечная головная боль, и очень часто — для бухгалтера. Особенно плохо они платят в кризис — постоянные отговорки «нет денег», «вот уже скоро», «сами ждем оплату» и так далее. Неужели эти долги так и не получится вернуть?

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Дебиторка в кризис: спецкурс для бухгалтера. Практические способы вернуть долги».

В результате прохождения курса вы разберетесь:

  • Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора.
  • Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор.
  • Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору.
  • В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить.

Спикер — Андрей Галкин, арбитражный управляющий, управляющий партнер юрфирмы «Центр списания долгов», автор книг и эксперт на ТВ.

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