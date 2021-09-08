В Москве не планируют новых ограничений из-за коронавируса, пообещал Собянин

Столичный градоначальник заявил, что новых ограничительных мер в Москве не планируется. Резервные госпитали закрывать не будут, готовятся к любой ситуации.

Об этом Сергей Собянин заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее», — сказал он.

Он также напомнил, что при видимом спаде заболеваемости коронавирусом, власти снимают ограничения.

«Если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия. Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и все. Психологически иногда такие состояния ведут к еще большей смертности и большей болезненности», — сказал мэр.

«В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить»

— сообщил Собянин.

«Мы всегда готовы к любой ситуации. И для города это очень важно. С одной стороны, не просто что-то прогнозировать, что невозможно сегодня, а именно быть готовыми к любому сценарию. С другой стороны — не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться еще в худшей ситуации, чем сама опасность», — отметил он.