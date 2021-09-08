В Подмосковье были реорганизованы восемь инспекций. Скачивайте новые реквизиты

В конце августа в восьми налоговых инспекциях Московской области завершилась реорганизация. Компаниям и ИП надо обращать по новым адресам и по шести из них по-другому заполнять реквизиты в платежках.

ИФНС по г. Павловскому Посаду присоединена к МИ ФНС № 10. Но главный офис инспекции в г. Орехово-Зуево оставили.

В Павловском Посаде прием налогоплательщиков продолжает осуществляться в операционном зале: г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 30 через территориально обособленные рабочие места (ТОРМ).

ИФНС по г. Электростали присоединена к ИФНС по г. Ногинску. Теперь инспекция называется по-другому — МИ ФНС № 6 по Московской области.

Главный офис инспекции расположен в Ногинске, в Электростали услуги налоговиков можно получить по прежнему адресу: г. Электросталь, Больничный проезд, д. 1 и д. 3 (ТОРМ).

ИФНС по г. Чехову присоединена к МИ ФНС № 11 по Московской области.

Главный офис инспекции сохранен в Серпухове. В Чехове работают ТОРМ по адресу: г. Чехов, ул. Дружбы, д. 23.

МИ ФНС № 18 по Московской области присоединена к ИФНС по г. Ступино. Новое наименование — МИ ФНС № 9 по Московской области.

Сохранен главный офис инспекции в Ступино. В Кашире работает ТОРМ по адресу: ул.К. Маркса, д. 2.

Налоговые платежки в отношении шести из них надо заполнять по новым реквизитам:

ИФНС по г. Павловскому Посаду; ИФНС России по городу Электростали; ИФНС России по городу Ногинску; ИФНС России по городу Чехову; Межрайонная ИФНС России № 18; ИФНС России по городу Ступино.

Скачать новые реквизиты для реорганизованных инспекций — тут.