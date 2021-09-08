Подключите «Клерк.Премиум» каждому сотруднику бухгалтерии или кадров. Это выгодно

У вас много сотрудников в бухгалтерии и кадрах, «Клерк.Премиум» хотелось бы подключить каждому, но отпугивает цена? Есть очень выгодное решение.
«Клерк» запускает корпоративную подписку для ваших сотрудников по очень вкусным ценам. С выгодой до 75%.
Если у вас больше одного бухгалтера и кадровика — это точно для вас.
Что входит в корпоративную подписку?
Специалисты вашей компании смогут задавать вопросы экспертам, проходить обучение на онлайн-курсах и вебинарах, читать эксклюзивные статьи, работать в сервисах.
- Консультации. Пул профессиональных экспертов в течение дня ответит на любой вопрос про налоги, учет, кадры, право, 1С. Количество вопросов неограниченно на каждого пользователя подписки;
- 40 онлайн-курсов на все нужные в работе темы: каждый месяц добавляем новые, доплачивать за это не надо;
- сертификаты ИПБ России. Каждый пользователь подписки сможет получить сертификат Института профессиональных бухгалтеров на 40 часов, чтобы закрыть годовые часы членства;
- 350 записей вебинаров: если что-то пропустили, они все там;
- проверка контрагентов;
- сервис слежения за отчетностью вашей компании в Росстат;
- статьи-разборы, которые пишет сам главред «Клерка».
Сколько стоит подписка на год?
- Тариф «Бизнес» (2-4 сотрудника) за 38 200 руб.
- Тариф «Бизнес плюс» (5-10 сотрудников) за 49 600 руб.
- Тариф «По запросу» (от 10 человек) рассчитывается индивидуально.