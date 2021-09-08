Подключите «Клерк.Премиум» каждому сотруднику бухгалтерии или кадров. Это выгодно

У вас много сотрудников в бухгалтерии и кадрах, «Клерк.Премиум» хотелось бы подключить каждому, но отпугивает цена? Есть очень выгодное решение.

«Клерк» запускает корпоративную подписку для ваших сотрудников по очень вкусным ценам. С выгодой до 75%.

Если у вас больше одного бухгалтера и кадровика — это точно для вас.

Что входит в корпоративную подписку?

Специалисты вашей компании смогут задавать вопросы экспертам, проходить обучение на онлайн-курсах и вебинарах, читать эксклюзивные статьи, работать в сервисах.

Консультации . Пул профессиональных экспертов в течение дня ответит на любой вопрос про налоги, учет, кадры, право, 1С. Количество вопросов неограниченно на каждого пользователя подписки;

Пул профессиональных экспертов на любой вопрос про налоги, учет, кадры, право, 1С. на каждого пользователя подписки; 40 онлайн-курсов на все нужные в работе темы : каждый месяц добавляем новые, доплачивать за это не надо;

: каждый месяц добавляем новые, доплачивать за это не надо; сертификаты ИПБ России. Каждый пользователь подписки сможет получить сертификат Института профессиональных бухгалтеров на 40 часов, чтобы закрыть годовые часы членства;

350 записей вебинаров: если что-то пропустили, они все там;

проверка контрагентов;

сервис слежения за отчетностью вашей компании в Росстат;

статьи-разборы, которые пишет сам главред «Клерка».

Сколько стоит подписка на год?