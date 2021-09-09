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Траты россиян на школьный набор товаров выросли за год на 14% и составили 13,2 тыс. руб.

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Рубрика Общество. Люди. События
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Набор для подготовки ребенка к школе — как канцелярия, так и одежда, за год подорожал в среднем на 14%. Для того, чтобы собрать ребенка к школе, придется выложить около 13 тысяч руб.

К такому выводу пришли эксперты проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики сравнивали агрегированные обезличенные данные продаж за август и 1-5 сентября 2021 и 2020 гг., по всей России, включая онлайн-покупки. Обзор показал следующие изменения расходов:

  • готовый набор канцелярии (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки и др.) - средний чек покупки 630 руб., на 48% выше, чем в прошлом году.
  • школьный дневник - средний чек покупки 105 руб., на 1% выше, чем в прошлом году.
  • пенал (с готовым набором канцелярии) - средний чек покупки 540 руб., на 19% выше, чем в прошлом году.
  • набор карандашей/ручек - средний чек покупки 235 руб., на 49% выше, чем в прошлом году.
  • набор тетрадей - средний чек покупки 305 руб., на 31% выше, чем в прошлом году.
  • настольная лампа - средний чек 1510 руб., на 26% выше, чем в прошлом году.
  • рюкзак - средний чек покупки 1890 руб., на 6% выше, чем в прошлом году.
  • школьная форма - средний чек покупки 1970 руб., на 20% выше, чем в прошлом году.
  • детские блузка/рубашка - средний чек покупки 870 руб., на 12% выше, чем в прошлом году.
  • детские брюки/юбка - средний чек покупки 1280 руб., на 18% выше, чем в прошлом году.
  • кроссовки -  средний чек покупки 2180 руб., на 14% выше, чем в прошлом году.
  • детские туфли/ботинки - средний чек покупки 1710 руб., на том же уровне, что в прошлом году.

Если считать этот перечень товаров в качестве условного набора для школы (без учета иных затрат на повседневную одежду и принадлежности) – средний чек расходов на «школьный набор» в августе-начале сентября составил 13 225 руб., что на 14% выше, чем в прошлом году.

В этом году к сборам помогла единовременная социальная выплата в размере 10 тыс. рублей. Родители оперативно направили полученные средства на приобретение товаров к школе. Прежде всего на канцелярию и школьную форму. Благодаря мерам господдержки весомая доля школьных покупок была совершена еще в первой половине августа.

Часть покупок к школе родители стараются делать заранее, отдавая предпочтение готовым наборам.

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