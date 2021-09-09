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⚡️ В «Яндексе» теперь прямо в поисковике выдается информация о компаниях и ИП

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Популярный поисковый сервис «Яндекс» добавил в выдачу данные из ФНС о юридических лицах и ИП.

«Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам „Яндекс“ прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее», — сообщает компания.

Выглядит это вот так:

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Пока этот функционал доступен на компьютерах, но в будущем в компании обещают доступ и для мобильных устройств.

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