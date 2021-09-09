⚡️ В «Яндексе» теперь прямо в поисковике выдается информация о компаниях и ИП

Популярный поисковый сервис «Яндекс» добавил в выдачу данные из ФНС о юридических лицах и ИП.
«Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам „Яндекс“ прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее», — сообщает компания.
Выглядит это вот так:
Пока этот функционал доступен на компьютерах, но в будущем в компании обещают доступ и для мобильных устройств.