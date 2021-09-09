Какие документы надо оформить ИП при работе с иностранным заказчиком, чтобы не получить штраф? Отвечает эксперт

При работе с зарубежными контрагентами ИП и компаниям надо сдать статистическую форму на таможню после отгрузки на экспорт и предоставить в банк сведения о валютной операции.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»: ИП на УСН 15% (доходы расходы). Заказчик — в Казахстане. Сумма контракта — 700 тыс. рублей. Расчеты — в рублях.

«Какие наши действия? Нужно ли подавать дополнительную отчетность для этого? Не заблокирует ли банк нам счет после этого перевода? Какие документы оформлять?».

Ответила наш новый эксперт Людмила Ганичева:

«Добрый день! При экспорте мы рассматриваем обязанности относительно взаимоотношений с ФНС, с ФТС и органами валютного контроля.

Если компания находится на УСН, то при реализации на экспорт никаких дополнительных обязанностей перед налоговыми органами РФ не возникает. Ставку 0% по НДС подтверждать не нужно, так как реализация происходит без НДС.

Валютный контроль. Контракт с суммой 700 000 рублей не подлежит постановке на учет в банке. Однако, в течение 15 рабочих дней с момента зачисления денежных средств от нерезидента Вам нужно будет предоставить в банк сведения о валютной операции, приложив копию контракта или инвойса

Что касается взаимоотношений с ФТС, то независимо от режима налогообложения все компании должны подавать статистическую форму на таможню.

Срок сдачи — в течение 10 рабочих дней после окончания месяца, в котором произошла отгрузка на экспорт. Статистическая форма заполняется в личном кабинете на сайте ФТС и подписывается ЭЦП».