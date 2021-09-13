Пособия по беременности и родам ФСС будет выплачивать в беззаявительном порядке

С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка работающим женщинам будут назначаться проактивно, то есть без заявлений.

Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу.

Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа.

Об этом говорится в проекте Минтруда, опубликованном сегодня на федеральном портале.