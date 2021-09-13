Водителей Uber в Нидерландах признали наемными работниками

4 тысячи водителей такси в Нидерландах, которые работают как индивидуальные предприниматели через приложение Uber, фактически являются наемными рабочими.
Компания Uber должна нанимать водителей и платить им зарплату в соответствии с коллективным договором.
Такое решение принял голландский суд.
В Федерации голландских профсоюзов назвали это большой победой для водителей. В Uber заявили, что подадут апелляцию на вердикт, передает ИА ТАСС.
Напомним, в России также есть подобные прецеденты. Мы рассказывали, что суд доначислил НДФЛ и взносы за водителей такси на агентских договорах.
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