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Водителей Uber в Нидерландах признали наемными работниками

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Рубрика Общество. Люди. События
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4 тысячи водителей такси в Нидерландах, которые работают как индивидуальные предприниматели через приложение Uber, фактически являются наемными рабочими.

Компания Uber должна нанимать водителей и платить им зарплату в соответствии с коллективным договором.

Такое решение принял голландский суд.

В Федерации голландских профсоюзов назвали это большой победой для водителей. В Uber заявили, что подадут апелляцию на вердикт, передает ИА ТАСС.

Напомним, в России также есть подобные прецеденты. Мы рассказывали, что суд доначислил НДФЛ и взносы за водителей такси на агентских договорах.

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