Депутаты хотят вернуть работающим пенсионерам индексацию

Сразу два законопроекта о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесены в Госдуму накануне вечером.

Авторство одного из них (№ 1249347-7) принадлежит депутатам от КПРФ.

Другой проект (№ 1249326-7) разработан депутатами Алтайского края.

Текст проектов идентичный.

Вернуть индексацию планируется с 2022 года.

В пояснительных записках отмечается, что отмена индексации повлекла за собой теневую занятость среди пенсионеров. Бюджет недосчитывается поступлений от НДФЛ и взносов. Эти потери сопоставимы с экономией бюджета ПФР вследствие отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам, заявляют коммунисты.

Напомним, недавно в Думу уже вносились подобные проекты. Вот, например, – проект от ЛДПР.