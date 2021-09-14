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💰 Малому бизнесу станет легче получать кредиты

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Рубрика Кредиты
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Власти запустили новый механизм, чтобы бизнесу стало легче получать кредиты. Суть в том, что Корпорация МСП будет предоставлять поручительства в размере до 50% от суммы кредита.

Так называемый «зонтичный» механизм поручительств будет представлять собой поручительства за предпринимателей при оформлении кредита. Корпорация МСП будет обеспечивать до 50% от суммы кредита.

При этом малому бизнесу не надо будет обращаться в саму Корпорацию. Все оформят в банке.

Кроме этого, комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель.

Выдавать кредиты с «зонтичным» механизмом поручительств будут:

  • Сбер;
  • ВТБ;
  • Открытие;
  • ПСБ;
  • РНКБ;
  • МСП Банк.

В дальнейшем перечень банков будет увеличиваться.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Привлечение инвестиций в малый бизнес: работающие инструменты».

Новая мера поддержки позволит брать кредиты малому бизнесу, которому раньше они были недоступны, и уменьшить процентные ставки, считают власти. А к 2024 году такие кредиты станут доступны не менее 35 тысяч компаний среднего и малого бизнеса.

До конца 2021 года по пилотному проекту «зонтичного» механизма поручительств предприниматели смогут получить 20 млрд рублей кредитных средств. При этом Корпорация МСП выделит 8 млрд рублей на поддержку.

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