💰 Малому бизнесу станет легче получать кредиты

Власти запустили новый механизм, чтобы бизнесу стало легче получать кредиты. Суть в том, что Корпорация МСП будет предоставлять поручительства в размере до 50% от суммы кредита.

Так называемый «зонтичный» механизм поручительств будет представлять собой поручительства за предпринимателей при оформлении кредита. Корпорация МСП будет обеспечивать до 50% от суммы кредита.

При этом малому бизнесу не надо будет обращаться в саму Корпорацию. Все оформят в банке.

Кроме этого, комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель.

Выдавать кредиты с «зонтичным» механизмом поручительств будут:

Сбер;

ВТБ;

Открытие;

ПСБ;

РНКБ;

МСП Банк.

В дальнейшем перечень банков будет увеличиваться.

Новая мера поддержки позволит брать кредиты малому бизнесу, которому раньше они были недоступны, и уменьшить процентные ставки, считают власти. А к 2024 году такие кредиты станут доступны не менее 35 тысяч компаний среднего и малого бизнеса.