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Как «первичка» может спасти компанию от претензий: смотрите запись вебинара

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Почему так важно грамотно вести документооборот и когда это действительно выручает бухгалтера?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как "первичка" может спасти компанию от претензий».

На вебинаре разбирали:

1.Внутренние регламенты и первичные документы:

  • как система внутреннего контроля помогает сохранить активы компании и увеличить прибыль;
  • внутренняя «первичка» для учета расходов по налогу на прибыль: типичные ошибки, которые можно исправить (особенности учета премий, расходов на аренду служебных автомобилей и ГСМ и др.);
  • инвентаризация и списание недостач — когда небрежность в документах может привести к доначислению НДС и налога на прибыль.

2. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Принципы составления и оптимизации количества документов на отгрузку в свете нововведений. Есть ли риски по НДС и налогу на прибыль?

3. Проверка контрагентов. Когда досье на контрагента спасет от доначислений налогов и какие документы необходимо собрать.

Спикеры:

  • Виктория Варламова, главный эксперт по бухучету и налогообложению «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Москва, аттестованный аудитор;
  • Наталья Наталюк, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Москва;
  • Ольга Легонькова, руководитель контроля качества аудита, проектов и методологии компании «Правовест Аудит».
В «Клерк.Премиум» доступны все записи вебинаров.

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